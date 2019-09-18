“فديو مروع”.. جثث ملقية على الارض بسبب حادث سير على طريق بغداد – البصرة

2019/09/18 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقط فديو مروع يظهر جثث ملقاة على الارض وسيارة تحترق اثر حادث سير حدث على طريق بغداد – البصرة.

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