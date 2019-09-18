عين الحسود في نظر الديانة الايزيدية

2019/09/18 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيدر عربو اليوسفاني تحيط بالإنسان طاقات غير مرئية ولكنها محسوسة وآثارها بادية للعيان، ومن تلك الطاقات الخفية والتي يخشى الغالبية الوقوع في تأثيرها المضر هي، العين الحسود، وقد يظن الانسان ان العين هي الحسد وذلك لكثرة ارتباطهما ببعض ولهما نفس الاغراض الا انهما يختلفان في مسائل كثيرة.ومن الامور الشائعة لدى الديانة الايزيدية وغيرها …

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