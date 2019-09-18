بالجدول.. الامتحانات العامة للفروع والتخصصات المهنية للعام الدراسي الدور الثالث

2019/09/18 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للمكتب الاعلامي للوزارة، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" الامتحانات ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1/10 وتنتهي يوم الاربعاء الموافق 9/10/2019 لكافة الفروع والتخصصات المهنية".واضاف، انه" اذا صادفت عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول المعلن".ونوه الى انه" يبدأ الامتحان في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد".انتهى..م.م

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