المؤبد لمدان بقتل شقيقته في بابل

2019/09/18 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى حصل عليه موقع "الغدير"، ان" الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل نظرت قضية مدان أقدم على قتل شقيقته بواسطة بندقية صيد أمام محكمة المحاويل بعد خلاف عائلي".

وأضاف أن" المجنى عليها أقامت علاقة مع قريبها وتزوجته وهجرت منزلها على الرغم من رفض ذويها، ما أدى الى نشوب خلافات عائلية تطورت الى دعاوى قضائية في محكمة المحاويل".

واوضح، ان" محكمة الجنايات أكملت جميع إجراءات الاستماع الى اقوال الشهود والمدعين بالحق الشخصي بحضور الادعاء العام ووكيل الدفاع، وقررت الحكم بالسجن المؤبد استنادا الى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات بعد تنازل المدعين بالحق الشخصي والد ووالدة وزوج المجنى عليها، وكون المتهم لم يرتكب أية جريمة سابقاً".انتهى..م.م

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