2019/09/18 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، مقتل 9 عناصر إرهابية عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء مداهمة وكرين إرهابيين بمدينتي العبور، شرقي القاهرة، و15مايو جنوبي العاصمة.وذكرت الداخلية في بيان أن من بين العناصر التي لقيت حتفها في الاشتباك، قيادي بما يعرف بحركة “لواء الثورة” يدعى محمود غريب قاسم.وتابعت “اسمه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل إرهابيين بينهم “قيادي” في مصر وكالة خطوة برس.

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