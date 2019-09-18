افتتاح مكتبة عامة في بلدة قرة قوش بعدما دمّرها داعش

2019/09/18 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة من بين الممتلكات العامة التي تعرضت لانتهاكات وعبث تنظيم داعش عند اجتياحه لمنطقة سهل نينوى في صيف عام 2014 كانت المكتبة المسيحية العامة في قرة قوش حيث قام مسلحو التنظيم بتدمير وحرق أو نهب معظم محتوياتها.وبمساعدة الاهالي والمتبرعين تمت اعادة فتح ابوابها للناس على أمل ان تصبح مرجعا ثقافيا …

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