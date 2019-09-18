لا تستغربوا إن عادوا واتهموا العراق (رسميا) ولو (همسا) بالمشاركة بغارات المُسَيَّراتِ على منشآت أرامكو النفطية.. فما الهدف من ذلك؟

2019/09/18 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفيق السامرائي

......خارج الموضوع: تجديد مسؤولية الفريق الركن البطل الوطني عبد الأمير يار الله نائبا لقائد العمليات المشتركة استحقاق بجدارة لدوره الميداني والوحدوي العظيم والتخطيط والمتابعة في حرب دحر الدواعش، ويستحق التكريم رتبة أعلى وأرفع وساما وطنيا، وهو يشرف الآن على عمليات واسعة في مناطق الحدو...

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