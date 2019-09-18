هل سينتقم ترامب بضرب أهداف إيرانيّة انتصارًا لحليفه السعودي؟

2019/09/18 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الباري عطوانسارَع مايك بومبيو وزير الخارجيّة الأمريكيّ إلى الإشارة بإصبِع الاتّهام إلى السلطات الإيرانيّة بالوقوف خلف الهُجوم النفطيّ الأضخم في التاريخ الحديث الذي استهدف مجمّع البُنى التحتيّة لصناعة النفط السعوديّة في مِنطقة بقيق، وأدّى إلى وقف ضخ حواليّ 6 ملايين برميل من النفط يوميًّا، وتريليو...

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