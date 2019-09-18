مرض يهدد بإبادة ملايين البشر خلال 36 ساعة فقط !!

2019/09/18 | 15:00

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متابعة :سومر نيوز

حذر تقرير عالمي، صادر عن رئيس منظمة الصحة العالمية السابق، من تفشي مرض يشبه الإنفلونزا في العالم، خلا...

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