2019/09/18 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شاهد..



عبد المهدي يتوجه غدا على راس وفد في زيارة تاريخية لبكين

بغية تفعيل واحداث نقلة نوعية في القطاعات الحيوية ، يتوجه رئيس

الوزراء عادل عبد المهدي على راس وفد يضم خمسة وخمسين مسؤولا الى

الصين لتوقيع عدد من الاتفاقيات المهمة.

تقرير: محمد الكعبي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. عبد المهدي يتوجه غدا على راس وفد في زيارة تاريخية لبكين) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. عبد المهدي يتوجه غدا على راس وفد في زيارة تاريخية لبكين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).