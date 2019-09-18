2019/09/18 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل 30 طفلا على الأقل بحريق مدرسة في ليبيريا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 30 طفلا على الأقل بحريق مدرسة في ليبيريا وكالة خطوة برس.

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