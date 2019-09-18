القبض على متهم بالارهاب في ناحية السعدية بديالى

2019/09/18 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوة امنية القبض على متهم بالارهاب شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني ” ان قوة من الامن الوطني ، بالتنسيق مع احدى التشكيلات الامنية ، القت القبض على مطلوب بتهمة الارهاب في ناحية السعدية شمال شرق بعقوبة “.واضاف :” ان المتهم تم نقله الى مركز امني لاجراء التحقيق معه […]

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