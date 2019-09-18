صافرات الإنذار لماذا تدوي في الرياض

2019/09/18 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على خلفية الهجوم الذي استهدف معملين لشركة "أرامكو" السعودية الحكومية، تعتزم سلطات المملكة اختبار أنظمة صافرات الإنذار في العاصمة الرياض ومناطق أخرى من البلاد.

وأفادت وكالة

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