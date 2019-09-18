زعيم ائتلاف دولة القانون للسفير البريطاني..العراق ليس بحاجة إلى أزمات جديدة

2019/09/18 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

قال زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، للسفير البريطاني جون ويلكس، إن المنطقة ليست بحاجة للازمات جديدة.

وذكر مكتب المالكي في بيان تلقت

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