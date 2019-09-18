مفتشية الداخلية: منعنا “نائبة معروفة” من الاستيلاء على عقار بقيمة 100 مليون دولار

2019/09/18 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إيقاف عملية استيلاء نائبة معروفة على عقار في منطقة المنصور، تقدر قيمته بـ100 مليون دولار.

وقالت مفتشية الداخلية في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، إن “مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية تمكن بالتنسيق والتعاون مع عدد من دوائر الوزارة من ايقاف اجراءات الاستيلاء على عقار في منطقة المنصور (شارع الاميرات) تقدر مساحته بـ25 ألفاً و181 مترا مربعا، قيمته التقديرية تتجاوز 100 مليون دولار”.

وأضافت، أن “ذلك بعد ورود معلومات الى مكتب المفتش العام تفيد بان نائبة معروفة في البرلمان العراقي ضغطت بطرق ابتزازية على بعض الادارات التنفيذية للاستيلاء على هذا العقار بالاتفاق مع ادارات تنفيذية في العقارات والاستثمار، باعتباره بلا مالك وترويج معاملة استثمارية مع مستثمر خارجي رغم عائدية هذا العقار الى وزارة الداخلية”.

وأشارت الى أن “العقار المذكور يعود لوزارة الداخلية تحت مسمى (نادي المنصور) وفق احكام قانون الجمعيات الملغى رقم 12 لسنة 2000 وقد قدمت وزارة الداخلية اعتراضا على حل مجلس ادارة النادي الى قاضي محكمة بداءة الكرخ ،كون النادي لازال عائدا للوزارة ولم تطالب الوزارة بحل النادي وتصفيته امام المحاكم أو التنازل عن املاكه”.

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