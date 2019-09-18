العبادي يحذر من استخدام السلاح في النزاع السياسي في العراق

2019/09/18 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- شدد رئيس ائتلاف النصر ، حيدر العبادي على أهمية أن تكون الدولة راعية للجميع وان تكون التفرقة غير واردة في تعاملها، محذرا من ان هناك من يريد ان يحقق مصالحه الخاصة من خلال دق اسفين بين مكونات الشعب.وقال العبادي خلال عددا من ائمة المساجد والخطباء ان “حب الوطن هو من يجمعنا ولا ...

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