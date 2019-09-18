2019/09/18 | 15:20

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رئيس الوزراء والتربية النيابية يناقشان تسمية مرشحة للوزارة ومنح الطلبة

تأریخ التحریر: : 2019/9/18 15:19

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