عبد المهدي يبحث مع لجنة التربية النيابية اختيار مرشحة لتولي حقيبة وزارة التربية

2019/09/18 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اليوم الاربعاء، رئيس واعضاء لجنة التربية في مجلس النواب تزامناً مع الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد.

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