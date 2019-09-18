عبد المهدي يبحث مع لجنة نيابية اختيار مرشحة وزارة التربية وقانون حماية المعلم

2019/09/18 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، مع اعضاء لجنة التربية النيابية، اختيار مرشحة وزارة التربية، وتفعيل قانون حماية المعلم ومنح الطلبة.

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل، اليوم الاربعاء، رئيس واعضاء لجنة التربية في مجلس النواب، تزامنا مع الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد".

واضاف انه "جرى مناقشة الواقع التربوي من جميع جوانبه والحلول والمقترحات لتطوير قطاع التربية، ومواضيع اختيار مرشحة لتولي حقيبة وزارة التربية، والأبنية المدرسية، وتفعيل قانون حماية المعلم ومنح التلاميذ والطلبة، والمحاضرين والعقود، وما يتعلق بنقل الصلاحيات الى المحافظات ومعالجة الممارسات الخاطئة والتسرّب الدراسي وغيرها".

واشار الى ان "رئيس واعضاء لجنة التربية قدموا عددا من الملاحظات والمقترحات لإدراجها في الموازنات المالية، كما تم بحث شؤون ومتطلبات القطاع التربوي ضمن البرنامج الحكومي".

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