مقتل أكثر من 26 طفلا في حريق بمدرسة في ليبيريا

2019/09/18 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفاد موقع "أفريكان ستار" الليبيري، اليوم الأربعاء، مقتل أكثر من 26 طفلا إثر حريق اندلع في مدرسة بضاحية باينزفيل، شمال العاصمة الليبيرية مونروڤيا.

وأضافت أن "التقارير تشير إلى مقتل 26 طفلا على الأقل إثر الحريق، الذي تعرف أسباب اندلاعه بعد".

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