عمليات الانبار للحشد تعلن نتائج اليوم الثالث لإرادة النصر الخامسة

2019/09/18 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، الأربعاء، ان اليوم الثالث لعمليات إرادة النصر الخامسة حقق أهدافا "نوعية"، مبينا

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