2019/09/18 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت شركة “فيسبوك” الخاصة بالتواصل الاجتماعي، انها شنت حملة واسعة ضد حسابات عراقية بعضها تروج للطائفية والسياسة، واخرى تمجد بالرئيس الاسبق للعراق صدام حسين.شبكات للتضليل وتمويل ضخم وذكرت الشركة في بيان رسمي نشرته على موقعها وترجمته “يس عراق”، انها “ازالت عدة صفحات ومجموعات وحسابات شاركت في سلوك غير منسق على Facebook […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“فيسبوك” تلاحق انصار “صدام حسين”.. حملة كبيرة ضد حسابات عراقية: التفاصيل كاملة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“فيسبوك” تلاحق انصار “صدام حسين”.. حملة كبيرة ضد حسابات عراقية: التفاصيل كاملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).