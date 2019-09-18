2019/09/18 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس تمكنت القوات الامنية، اليوم الاربعاء، من القاء القبض على احد المتهمين بالدكة العشائرية في محافظة ميسان.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقت “خطوة برس”، نسخة منه، ان “مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ميسان العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على احد المتهمين ضمن محافظة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بالدكة العشائرية في ميسان وكالة خطوة برس.

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