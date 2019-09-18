عبد الله الرويشد يهنئ راشد الماجد على انضمامه لـ«روتانا» وأصالة تحتفل بهما

2019/09/18 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

حرص الفنّان عبد الله الرويشد على تهنئة الفنّان راشد الماجد بعد انضمامه إلى شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.



وقال عبر حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة تويتر في رسالته: نورت بيتك أخوي أبو طلال.



الفنّانة أصالة نصري من جانبها، علّقت على الأمر، حيث أعادت نشر تغريدة الرويشد، وعلّقت ...

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