وزير الزراعة يتعهد بشمول الأطباء البيطريين في موازنة 2020

2019/09/18 | 15:40

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

تعهد وزير الزراعة، اليوم الاربعاء، بالعمل على تهيئة الاجواء المناسبة للأطباء البيطريين وشمولهم بموازنة 2020.

وقال وزير الزراعة صالح الحسني في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه ، إنه "أستقبل بمقر الوزارة، صباح اليوم، نقيب الأطباء البيطريين في العراق وعدد من الأطباء البيطريين المعتصمين في ساحة التحرير للاطلاع على طلباتهم وملاحظاتهم ووضع الحلول المناسبة للعمل البيطري بغية تطوير قطاع الثروة الحيوانية والنهوض به".

واضاف أن "الوزارة قد أكملت قانون التدرج البيطري ورفعته إلى مجلس الدولة ومن ثم إلى مجلس الوزراء الموقر للموافقة عليه".

واوضح الحسني ان "الوزارة تبنت الأطباء من حملة الشهادات العليا وتشغيلهم حسب قانون 59، فضلاً عن تبني خريجي الطلبة الأوائل الثاني والثالث بإيجاد فرص عمل لهم وفقاً للقانون 67 وبنسبة 15%".

واكد الحسني ان "الوزارة ستعمل على شمول الأطباء البيطريين في موازنة الدولة لعام 2020 وتخصيص درجات وظيفية لتعيينهم وتعزيز التعاون ما بين الوزارة والنقابة لتلبية طلبات وملاحظات الأطباء البيطريين للحفاظ على الثروة الحيوانية والاهتمام بهذا القطاع الحيوي والداعم للاقتصاد الوطني".

واشار الحسني الى انه "سيتم استحصال موافقات الجهات العليا بخصوص تأسيس جمعيات للأطباء البيطريين ومنح اراضٍ لهم بعد رفعها من قبل الادارات المحلية لكل محافظة ".

وكان العشرات من الاطباء البيطريين قد نظموا تظاهرة في ساحة التحرير وسط بغداد الجمعة 13 ايلول الحالي، للمطالبة بالتعيين المركزي ونيل حقوقهم.





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