2019/09/18 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترب حارس مرمى نادي الزوراء، جلال حسن، من العودة الى الملاعب من جديد بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة السابقة. وقال الناطق باسم إدارة النادي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جلال حسن يقترب من العودة للملاعب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جلال حسن يقترب من العودة للملاعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).