رئيس مجلس قضاء الشرقاط يكشف لـ

2019/09/18 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – صلاح الدين

كشف رئيس مجلس قضاء الشرقاط صلاح الشعلان، عن وجود صفقات فساد كبيرة داخل القضاء، فيما اشار الى تقديم استقالته من منصبه

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