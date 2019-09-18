اجتماع إدارتي ريال مدريد وباريس يُنبئ بصفقة كبرى في المستقبل

2019/09/18 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ساعات قليلة تفصلنا عن أحد أهم مباريات الجولة الأولى في دور المجموعات من بطولة أبطال أوروبا التي عادت إلينا أمس بموسم جديد، حيث سيواجه اليوم ريال مدريد الإسباني البطل التاريخي للمسابقة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب الأخير حديقة الأمراء.

وسافر السيد فلورونتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني إلى العاصمة الفرنسية باريس من أجل متابعة المباراة من قلب الملعب برفقة السيد ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان.وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية أن هناك اجتماع ودي سوف يجمع السيد بيريز بنظيره ناصر الخليفي على الغداء اليوم قبل ساعات قليلة من بداية المباراة.وتوقعت الصحيفة الإسبانية أن يشهد الاجتماع على واحد من أهم مواضيع الساحة في ريال مدريد الفترة الأخيرة وهو رغبة النادي الملكي واهتمامه بالتعاقد مع ثنائي باريس سان جيرمان نيمار ومبابي.وذكرت الصحيفة الإسبانية التي تصدر من العاصمة مدريد أن هناك اهتمام مؤكد داخل النادي الملكي للتعاقد مع نيمار ومبابي مستقبلاً على الرغم من اختلاف موقف اللاعبين من ناحية مستقبلهما مع باريس سان جيرمان الفرنسي.وقالت “آس” أن ريال مدريد يريد التعاقد مع مبابي قبل انتقال الأخير إلى باريس سان جيرمان، وكشفت أن النادي الملكي قام بالفعل بالتحدث إلى اللاعب عندما كان لاعباً في صفوف موناكو.انتهى

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