الحداد يبحث مع الممثلة الأممية ملف انتخابات مجالس المحافظات

2019/09/18 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نائب رئيس مجلس النواب الدكتور بشير خليل الحداد مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت انتخابات مجالس المحافظات المقررة في مطلع نيسان المقبل

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