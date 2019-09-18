زيادة تأمين المناطق الحدودية مع السعودية والأردن

2019/09/18 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، اليوم الأربعاء، ان اليوم الثالث لعمليات إرادة النصر الخامسة حقق أهدافا نوعية، مبينا ان العملية اسفرت اعتقال 15 مشتبها بهم وتطهير عدد من المناطق.

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