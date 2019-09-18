حزب نتنياهو يفشل في الحصول على الاغلبية في الانتخابات الاسرائيلية

2019/09/18 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ان حزب الليكود الحاكم برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فشل في الحصول على أغلبية الأصوات ، ومن المتوقع أن يحصل الحزب على ما بين 30 إلى 32 مقعدًا في البرلمان.واضافت وسائل الاعلام :” من المتوقع أن يحصل حزب (بلو آند وايت) او الازرق والابيض الذي يتزعمه بيني غانتز على 33 […]

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