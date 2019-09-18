الداخلية: القبض على ارهابي داخل وكر يضم عبوات ناسفة ومتفجرات في وادي الشاي بكركوك

2019/09/18 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمكنت قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، من القاء القبض على احد عناصر تنظيم داعش مختبئ داخل وكر في محافظة كركوك.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات وبناء على اعترافات احد المتهمين الملقى القبض عليهم وبدلالته ضبطت وكر تابع لعصابات داعش الإرهابية في وادي الشاي".

واضاف معن انه "تم إلقاء القبض على احد الإرهابيين كان مختبى داخل الوكر، كما عثرت بداخله على ٣ عبوات ناسفة و أسطوانة غاز مفخخة وقنبره ١٢٠ ملم وصاروخ قاذفة وحشوتين وأسلاك تفجير بطول ٥٠ م و٥ مساطر على شكل سبحه وفتيل تفجير و٥ صواعق تفجير، وقد تم ضبط المواد بمحضر ضبط اصولي وإحالة المتهم للقضاء".

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