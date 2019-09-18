الحداد يبحث مع بلاسخارت انتخابات مجالس المحافظات وملف مخيمات النازحين

2019/09/18 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، اليوم الاربعاء، يبحث مع بعثة الأمم المتحدة مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت انتخابات مجالس المحافظات وملف مخيمات النازحين.

وذكر مكتب الحداد في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد استقبل اليوم الأربعاء، في مكتبه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت والوفد المرافق لها".

واضاف انه "جرى بحث عدد من الملفات والقضايا وفي مقدمتها إجراء انتخابات مجالس المحافظات المقرر في 1-4-2020 ومعالجة مسألة مشاركة النازحين في مخيماتهم، فضلا عن أهمية التعاون والتنسيق بين مجلس النواب وبعثة الأمم المتحدة في مجال تطوير الأداء التشريعي والرقابي".

ودعا الحداد "الأمم المتحدة الى استمرار الدعم والمشورة للمساعي الرامية في سبيل إعادة بناء وإعمار المدن المحررة وتأمين الاستقرار في عموم البلاد".

من جانبها أعلنت بلاسخارت عن "استعداد البعثة لتقديم الدعم والمشورة الفنية والتعاون المشترك مع مجلس النواب ومفوضية الانتخابات والجهات الساندة لمعالجة المعوقات والمشاكل"، مؤكدة على "ضرورة مشاركة جميع الناخبين في العملية الانتخابية بما فيها النازحون وضمان اجراء الانتخابات بشفافية ونزاهة والسبل الكفيلة للحفاظ على العملية الديمقراطية".

واشارت الى انه "بالإمكان زيادة عدد المراقبين الدوليين في انتخابات مجالس المحافظات وتشجيع الناخبين للإدلاء بأصواتهم بكل حرية في صناديق الاقتراع".

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