2019/09/18 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور من اليوم الثالث لعمليات ارادة النصر الخامسة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الحشد الشعبي الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/18 | 15:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الحشد الشعبي.

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