2019/09/18 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، الأربعاء، ان اليوم الثالث لعمليات إرادة النصر الخامسة حقق أهدافا "نوعية"، مبينا ان العملية اسفرت عن اعتقال 15 مشتبها بهم وتطهير عدد من المناطق.وقال مصلح في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، ان "اليوم الثالث من عمليات إرادة النصر الخامسة التي تنفذها قطعات الحشد الشعبي والجيش حققت اهدافا ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي: اليوم الثالث لإرادة النصر الخامسة حقق أهدافا نوعية) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي: اليوم الثالث لإرادة النصر الخامسة حقق أهدافا نوعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).