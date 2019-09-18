ضبط وكر لـ'داعش' والقبض على 'إرهابي' داخله جنوب كركوك

2019/09/18 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، ضبط وكر تابع لتنظيم "داعش" جنوب كركوك والقبض على "إرهابي" كان مختبئاً داخل الوكر، مشيرةً إلى ضبط صواعق تفجير وعبوات ناسفة وأسلاك تفجير داخل الوكر.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات وبناء على اعترافات احد المتهمين الملقى القبض عليهم وبدلالته تضبط وكراً تابعاً لعصابات داعش الإرهابية في وادي الشاي، حيث تم إلقاء القبض على أحد الإرهابيين كان مختبئاً داخل الوكر".

وأضاف معن، أنه تم العثور بداخل الوكر على "٣ عبوات ناسفة واسطوانة غاز مفخخة وقنبرة ١٢٠ ملم وصاروخ قاذفة وحشوتين وأسلاك تفجير بطول ٥٠ م و ٥ مساطر على شكل سبحة وفتيل تفجير و٥ صواعق تفجير، وقد تم ضبط المواد بمحضر ضبط أصولي وإحالة المتهم للقضاء".





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