عبدالمهدي يبحث مع لجنة التربية البرلمانية تطوير قطاع التربية

2019/09/18 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ،اليوم الاربعاء ، مع رئيس واعضاء لجنة التربية البرلمانية تطوير قطاع التربية.وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء” ان عبدالمهدي التقى رئيس واعضاء لجنة التربية البرلمانية تزامنا مع الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد ، وجرت مناقشة الواقع التربوي من جميع جوانبه والحلول والمقترحات لتطوير قطاع التربية ، ومواضيع اختيار مرشحة […]

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