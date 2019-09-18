المالكي للسفير البريطاني : العراق لايريد ان يكون طرفا في اي نزاع اقليمي

2019/09/18 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمكتبه اليوم ، السفير البريطاني لدى العراق جون ويلكس .وجرى خلال اللقاء ، حسب بيان للمكتب الاعلامي للمالكي ، بحث مستجدات الاوضاع السياسية في المنطقة والعالم ، بالاضافة الى مستقبل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين .ونقل البيان عن المالكي قوله خلال اللقاء […]

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