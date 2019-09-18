الداخلية: القبض على ارهابي في وادي الشاي بكركوك

2019/09/18 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على احد عناصر تنظيم داعش مختبئ داخل وكر في محافظة كركوك.وقال معن في بيان صحفي ان “مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات وبناء على اعترافات احد المتهمين الملقى القبض عليهم وبدلالته ضبطت وكر تابع لعصابات داعش

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