2019/09/18 | 16:05

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مراقبون مصريون : الهجوم على العريش تأكيد لهزيمة داعش في العراق وسوريا

الهجوم الارهابي الذي استهدف جنوداً مصريين في مدينة العريش وصفه

مراقبون بأنه تأكيد لهزيمة عصابات داعش في العراق وسوريا ومحاصرة

التنظيم الارهابي على الحدود المصرية الليبية المشتركة ، داعين الى

اهمية تنسيق عربي مشترك بغية عدم تكرار الهجمات الارهابية في مصر او

غيرها من البلدان الاسلامية.

تقرير : خلود الرفاعي

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