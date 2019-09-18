2019/09/18 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المباشرة بالمرحلة الثالثة لتبليط وإنشاء طرق فرعية بجوار مطار بغداد الدولي

باشر الفريق الركن محمد حميد كاظم السكرتير الشخصي للقائد العام

للقوات المسلحة برفقة جهد امانة بغداد الهندسي بالمرحلة الثالثة

لتبليط وإنشاء طرق فرعية بجوار مطار بغداد الدولي لتسهيل حركة

التنقل من والى مطار بغداد الدولي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباشرة بالمرحلة الثالثة لتبليط وإنشاء طرق فرعية بجوار مطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المباشرة بالمرحلة الثالثة لتبليط وإنشاء طرق فرعية بجوار مطار بغداد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).