ألمانيا تعلن تمديد مهمة بقاء قواتها في العراق

2019/09/18 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ النبأ للأخبارأعطى مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، الضوء الاخضر لتجديد مهمة بقاء القوات الالمانية في العراق.

وبناء على القرار، سيُجرى تمديد نشر طائرات استطلاع ألمانية من طراز "تورنادو" في الأردن واستخدام طائرات تزود بالوقود في إطار مهمة مكافحة داعش حتى 31 اذار المقبل، بينما سيُجرى تمديد مهمة تدريب القوات الألمانية لقوات الأمن في العراق لمدة عام، والذي ينص كحد أقصى للمشاركة بـ700 جندي فقط".

وجاء في نص التفويض، أنه "يتعين حتى الآن ضمان الحيلولة دون صعود داعش"، مشيرا الى ان "أي شيء خلاف ذلك ينذر بالانزلاق"، لافتاً إلى إن "أوضاع غير آمنة ومضطربة ذات آثار سلبية على المنطقة بأكملها، وبذلك ويتعين موافقة البرلمان الألماني (بوندستاج) على التمديد حتى يصبح ساري المفعول.انتهى/س

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