2019/09/18 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، عن إكمال قانون التدرج البيطري ورفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.

وتعهد وزير الزراعة، في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "الوزارة تعمل على تهيئة الاجواء المناسبة للأطباء البيطريين وشمولهم بموازنة 2020، تم ذلك خلال إستقباله صباح اليوم، نقيب الأطباء البيطريين في العراق وعدد من الأطباء البيطريين المعتصمين في ساحة التحرير للاطلاع على طلباتهم وملاحظاتهم ووضع الحلول المناسبة لرفع قطاع الثروة الحيوانية"، لافتاً الى ان "الوزارة تبنت الأطباء من حملة الشهادات العليا وتشغيلهم حسب قانون 59، فضلاً عن تبني خريجي الطلبة الأوائل الثاني والثالث، بإيجاد فرص عمل لهم وفقاً للقانون 67 وبنسبة 15%".

وأشار البيان الى انه "سيتم استحصال موافقات الجهات العليا بخصوص تأسيس جمعيات للأطباء البيطريين، ومنح اراضٍ لهم بعد رفعها من قبل الادارات المحلية لكل محافظة"، مؤكداً إن "الوزارة ستعمل على شمول الأطباء البيطريين في موازنة الدولة لعام 2020، وتخصيص درجات وظيفية لتعيينهم وتعزيز التعاون ما بين الوزارة والنقابة لتلبية طلبات وملاحظات الأطباء البيطريين للحفاظ على الثروة الحيوانية والاهتمام بهذا القطاع الحيوي والداعم للاقتصاد الوطني".

وتظاهر العشرات من الاطباء البيطريين في ساحة التحرير وسط بغداد، يوم الجمعة 13 ايلول الحالي، للمطالبة بالتعيين المركزي ونيل حقوقهم.انتهى/س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: شمول الأطباء البيطريين في موازنة 2020) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة: شمول الأطباء البيطريين في موازنة 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).