عبد المهدي يناقش ملف مرشح وزارة التربية مع اللجنة البرلمانية

2019/09/18 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد ناقش رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، اليوم الاربعاء، موضوع مرشح وزارة التربية، مع رئيس واعضاء لجنة التربية في البرلمان.

وذكر مكتب عبدالمهدي، في بيان تلقت “كلكامش” نسخة منه، أن “رئيس الوزراء استقبل رئيس واعضاء لجنة التربية في مجلس النواب، تزامنا مع الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد”.

وأضاف البيان، أن “اللقاء ناقش الواقع التربوي من جميع جوانبه والحلول والمقترحات لتطوير قطاع التربية، ومواضيع اختيار مرشحة لتولي حقيبة وزارة التربية، والأبنية المدرسية، وتفعيل قانون حماية المعلم ومنح التلاميذ والطلبة، والمحاضرين والعقود، ومايتعلق بنقل الصلاحيات الى المحافظات، ومعالجة الممارسات الخاطئة والتسرّب الدراسي، وغيرها”.

وقدم رئيس واعضاء لجنة التربية، “عددا من الملاحظات والمقترحات لإدراجها في الموازنات المالية، كما تم بحث شؤون ومتطلبات القطاع التربوي ضمن البرنامج الحكومي”، بحسب البيان.

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