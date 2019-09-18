هل تجاهل عبد المهدي مجلس النواب بزيارة الصين؟

2019/09/18 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، علاء الربيعي، بأن زيارة الحكومة للصين تخص الجانب التنفيذي، فيما اعتبر مشاركة مجلس النواب واعضاءه بهذه الزيارة ليست”ضرورية”.

وقال الربيعي لـ”كلكامش برس” إن “رئيس الوزراء لم يتجاهل مجلس النواب بضم اللجان النيابية الى وفده للصين”، مبينا ان “العراق مُثل بشكل جيد في الوفد”.

واشار الى ان “الزيارة تخص الجانب التنفيذي ويفترض ان تنعكس بشكل ايجابي على العراق “، مبينا ان “الصين من الدول المتقدمة اقتصاديا وصناعيا والانفتاح عليها ينعكس ايجابا على العراق للاستفادة من اقتصادها وخبرات شركاتها الرصينة”.

واضاف ان “مشاركة مجلس النواب واعضاءه في هذه الزيارات ليست ضرورية”.

يذكر ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيتوجه اليوم الاربعاء، الى الصين، على رأس وﻓﺪ ﺣﻜﻮﻣﻲ رﻓﻴﻊ مكون من 55 شخصاً بينهم وزراء ورجال اعمال، من دون مشاركة أي عضو في البرلمان، في زﻳﺎرة رﺳﻤﻴﺔ وﺻﻔﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺒﻮن ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑـﺎﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ والمهمة”.

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