العراق:رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل فريق التحقيق الدولي بجرائم

2019/09/18 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في مكتبه اليوم الأربعاء الموافق 18 /9 /2019 رئيس فريق التحقيق الدولي السيد كريم خان.وذكر بيان رسمي لمجلس القضاء الأعلى اطلعت وكالة نون عليه أن "الجانبين بحثا جهود فريق التحقيق الدولي في تقديم الدعم بخصوص جمع الأدلة الخاصة بالجرائم المرتكبة من قبل تنظيم داعش الإرهابي".

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