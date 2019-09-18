روحاني: على السعودية ان تنظر للهجوم على انه تحذير لانهاء حربها مع اليمن

2019/09/18 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الايراني حسن روحاني :” على السعودية ان ترى الهجوم الذي شل منشآتها النفطية كتحذير لانهاء حربها في اليمن “.واشار روحاني , في خطاب متلفز ، الى الحوثيين في اليمن كمصدر للهجوم ، قائلاً انه :” جاء ردا على الغارات الجوية السعودية على المستشفيات والمدارس والاسواق “.واضاف روحاني :” ان ايران لا […]

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