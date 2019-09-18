ناشئة العراق يخسر أمام الامارات في مستهل مشواره بتصفيات آسيا

2019/09/18 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر منتخب الناشئين، أمام نظيره الإماراتي 1-0 في التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 16 عاماً والمقامة منافساتها في قيرغستان.وسيواجه المنتخب العراقي نظيره اللبناني يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من التصفيات، فيما سيلاعب قيرغستان يوم الأحد المقبل.وبهذه الخسارة تذيل العراق المجموعة السادسة من دون نقاط، فيما تصدرت الإمارات المجموعة برصيد ثلاث نقاط بانتظار

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