2019/09/18 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن مجابهة الدولار الأمريكي على الصعيد العالمي قد بدأت بشكل جاد.وأبدى روحاني، ارتياحه بشأن علاقات إيران المصرفية مع روسيا التي تجري دون المرور عبر نظام “سويفت”، لافتا إلى أن بلدانا أخرى في المنطقة ستنضم إليهما مستقبلا.وأضاف روحاني أن “الغربيين تصوروا سابقا أن العلاقات المصرفية تقتصر على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روحاني:الحرب على الدولار بدأت في العالم وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني:الحرب على الدولار بدأت في العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني:الحرب على الدولار بدأت في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).