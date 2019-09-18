قائممقام قضاء الحمدانية في زياراته لبغداد يروّج لإعمار قضاء الحمدانية

2019/09/18 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل في إطار الزيارة التي قام بها كل من عصام دعبول قائممقام قضاء الحمدانية ورئيس مجلس قضاء الحمدانية الى بغداد لمدّة ثلاثة أيّام من شهر أيلول الجاري إلتقى معالي وزير الاسكان والاعمار والبلديات وتم طرح جملة من المواضيع حول تقديم أفضل الخدمات في القضاء منها:- • موضوع التجاوزات السابقة على …

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